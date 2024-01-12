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Kuzey Kore, Kovid-19 Salgını Sonrası İlk Turistleri Kabul Edecek - Son Dakika
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Kuzey Kore, Kovid-19 Salgını Sonrası İlk Turistleri Kabul Edecek

Rusya'nın TASS haber ajansında yer alan rapora göre, Kuzey Kore'nin Rus turistleri ağırlayacağı iddia edildi. Kovid-19 salgınının ardından ülkeye girecek olan Rus turistler, kayak tatili için Kuzey Kore'yi ziyaret edecek ilk turist kafilesi olacak. Ziyaretin tarihi henüz belirtilmedi.

Kuzey Kore, Kovid-19 Salgını Sonrası İlk Turistleri Kabul Edecek
12.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 12:57
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Kuzey Kore'ye Kovid-19 salgınının ardından ilk defa turist kabul edileceği öne sürüldü.

Rusya'nın TASS haber ajansında yer alan raporda Kuzey Kore'nin Rus turistleri ağırlayacağı iddia edildi.

Raporda kayak tatili için Kuzey Kore'yi ziyaret edecek Rus turistlerin, Kovid-19 salgınının ardından ülkeye girecek ilk turist kafilesi olacağı belirtildi.

Rusya'nın Primorsky Bölge Yöneticisi Oleg Kozhemyako ile Kuzey Koreli yetkililer arasında gerçekleşen anlaşma sonucu planlanan ziyarete ilişkin herhangi bir tarih belirtilmedi.

Rus delegasyonunun ziyareti

Kozhemyako'nun başkanlığındaki Rus delegasyonu, 11 Aralık 2023'te Kuzey Kore'ye gitmişti. Kozhemyako, Pyongyang'da Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho ile ikili ticari ilişkileri de değerlendirmişti.

Ziyaret öncesinde Rus basınına konuşan Kozhemyako, görüşmelerde turizm, ticaret ve tarım alanlarında işbirliği olanaklarının ele alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
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