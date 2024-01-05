Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Füze Üretim Fabrikasını Denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füze fırlatma araçları ve rampaları üreten bir fabrikayı denetledi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberinde, Kim'in fabrika ziyaretine yer verdi.

Füze fırlatma araçları, rampaları ve diğer askeri araçların üretimini denetlemek üzere tesise ziyarette bulunan Kim'in, bu tür fabrikaların ülkenin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesindeki "önemli konumu ve rolüne" dikkati çekti.

Kim, ayrıca, teftiş esnasında ülkenin nükleer savaş caydırıcılığının güçlendirilmesinde taktik ve stratejik silahlar için çeşitli fırlatma rampası ve araçlarının üretilmesinin önemini vurgulayarak, tesisin üretim kapasitesinin artırılmasını istedi.