Kuzey Kore'nin Asker Göndermesi Küresel İstikrarı Tehdit Ediyor

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Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker göndermesinin küresel istikrarı "bozabileceğini" söyledi.

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre, Takeşi, başkent Tokyo'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Japonya'nın Ukrayna'daki durumun daha fazla kötüleşmemesi için uluslararası toplumla beraber çalışması gerektiğini kaydeden Takeşi, Pyongyang'ın Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker göndermesi konusuna da değindi.

Takeşi, "Eğer Kuzey Kore de çatışmalara katılırsa, Ukrayna'daki durum daha da kötüleşecek ve uluslararası toplumun istikrarı daha da bozulacaktır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.