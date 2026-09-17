Kuzey Kore'nin yurt dışındaki işçilerden elde ettiği gelir nükleer programa aktarıldı iddiası

??????? Kuzey Kore'nin geçen yıl yurt dışına yaklaşık 100 bin işçi göndererek tahmini 450 milyon ile 800 milyon dolar arasında gelir elde ettiği ve bu geliri nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek için kullandığı iddia edildi.

Kyodo News'in Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT) raporuna dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin başta Çin ve Rusya olmak üzere 2025 yılında yurt dışına yaklaşık 100 bin işçi gönderdiği öne sürüldü.

Haberde, Pyongyang'ın Kuzey Koreli işçilerin gelirlerinin yüzde 80 ile 90'ını aldığı ve tahmini 450 milyon ile 800 milyon dolar arasında gelir elde ettiği belirtildi.

Söz konusu gelirin Kuzey Kore tarafından Birleşmiş Milletler (BM) kararları ihlal edilerek nükleer ve balistik füze programları gibi öncelikli alanlarda kullanıldığı iddia edilirken, ilgili BM kararlarının uygulanması ve Kuzey Koreli işçilerin geri gönderilmesi çağrısı yapıldı.