Kuzey Kore Nükleer Üretimini İki Kat Artırdı - Son Dakika
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Kuzey Kore Nükleer Üretimini İki Kat Artırdı

04.06.2026 10:28
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Kim Jong-un, nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl içinde iki kat arttığını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.

Kim, yeni açılan bir nükleer malzeme üretim tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, uzun vadeli üretim planına ilişkin bilgi aldı.

Ülkesinin nükleer malzeme üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kim, Kuzey Kore'de silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.

Kim, ülkenin "nükleer savaş caydırıcılığını" hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirme ihtiyacının giderek arttığını ifade etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kim'in, santrifüj salonu olduğu değerlendirilen bir tesiste dar koridorlarda yürürken görüntülendiği fotoğrafları yayınladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Nükleer Üretimini İki Kat Artırdı - Son Dakika

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