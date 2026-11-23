Kuzey Kore'ye ait üzerinde "sahil güvenlik" ibaresi bulunan bir gemi, iki Kore arasındaki fiili deniz sınırı olarak kabul edilen Sarı Deniz'deki Kuzey Sınır Hattı (NLL) yakınında ilk kez görüntülendi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore basınına ilk kez yansıyan gemi, Incheon kentine bağlı Yeonpyeong Adası'ndaki Manghyang Gözlem Noktası'ndan çekilen fotoğraflarda tespit edildi.

Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyinde bulunan Jangjae ve Seokdo adaları yakınlarında görülen geminin, bölgede faaliyet gösteren Çin bayraklı 5-6 balıkçı teknesini izlediği ve denetlediği değerlendirildi.

Gövdesi tamamen beyaz olan geminin yan tarafında mavi harflerle "sahil güvenlik" yazısı ve kırmızı kalkan üzerinde beyaz çapa amblemi bulunduğu görüldü. Geminin pruvasında yaklaşık 75 milimetre çapında olduğu tahmin edilen bir top da yer aldı.

Sıradan sahil güvenlik gemilerinde genellikle bulunan vinç ve kurtarma ekipmanları ise gemide görülmedi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Sözcüsü Jang Do-young ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ordumuz, Kuzey Kore güçlerinin faaliyetlerini yakından izliyor ve takip ediyor." dedi.