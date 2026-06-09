Kuzey Kore ve Çin Yeni Bir Döneme Giriyor - Son Dakika
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Kuzey Kore ve Çin Yeni Bir Döneme Giriyor

09.06.2026 11:27
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Kuzey Kore, Çin ile stratejik işbirliğini güçlendirme sözü verdi ve güvenliği koruma taahhüdünde bulundu.

Kuzey Kore, Çin ile ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatma ve birbirlerinin egemenliğini ve güvenliğini koruma sözü verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'daki Kumsusan Devlet Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Görüşmeye Kuzey Kore tarafından Siyasi Büro Başkanlık Heyeti üyeleri ve Kuzey Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi sekreterleri Kim Jae Ryong ve Ri Il Hwan, WPK Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Kim Song Nam, Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Savunma Bakanı No Kwang Chol ve Başbakan Birinci Yardımcısı Kim Tok Hun ve diğer yetkililer katıldı.

Çin tarafından ise Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Ofisi Direktörü Say Çi, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu Hayşing, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, Çin'in Pyongyang Büyükelçisi Vang Yacün ve diğer yetkililer görüşmeye dahil oldu.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulurken taraflar iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme, iki ülkenin egemenliğini, güvenliğini, kalkınmasını ve çıkarlarını savunma, barış ve kalkınmayı ortaklaşa koruma konuları ele alındı.

Kim, "en değerli devlet konuğu" olarak nitelendirdiği Şi'nin yılın ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kore'ye yapmayı tercih etmesinin, Çin'in ikili dostluğa verdiği önemi yansıttığını belirtti.

Ülkesinin bunu bir onur olarak gördüğünü kaydeden Kim, "Mevcut ziyaretiniz, Kuzey Kore ve Çin'in bağımsızlık ve adalet uğruna tarihin doğru tarafında her zaman omuz omuza durduklarını ve ilişkilerinin, her türlü uluslararası çalkantı altında tarihin sınavından geçerek kesinlikle sağlam olduğunu bir kez daha göstermenin önemli bir vesilesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Kim, ülkesinin Kuzey Kore-Çin dostluğunu en önemli ve öncelikli stratejik görev olarak sürdüreceğinin taahhüdünü vererek, ikili ilişkileri güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verdi.

Şi de Çin hükümetinin her iki tarafın ortak çıkarlarını ve stratejik ortamı savunma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.

Kim ile Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişimi için bir yol haritası hazırlayarak bu ilişkilerin daha da ilerlemesini destekleme konusundaki istekliliğini vurgulayan Şi, iki halkın refahının artırılmasına, bölgede ve dünyanın geri kalanında barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesine olumlu bir katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da yapan Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore ve Çin Yeni Bir Döneme Giriyor - Son Dakika

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