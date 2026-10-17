Kuzey Kore, Zam-2.0 torpido sisteminin su altı test atışını yapay zeka desteğiyle yaptı

Kuzey Kore, Zam-2.0 torpido sisteminin su altı test atışını yapay zeka desteğiyle yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kore, Zam-2.0 torpido silah sisteminin su altı test atışını yaptı. Savunma Bilimleri Akademisi ve ilgili birimlerce düzenlenen atış, su altı saldırı silahlarındaki teknik iyileştirmelerin başarısını doğrulamayı amaçladı; hedef tespit ve güdümde yapay zeka kullanıldı.
PYONGYANG, 17 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore perşembe günü "yeni tip süper hızlı hassas güdümlü torpido silah sisteminin" su altı test atışını gerçekleştirdi.
Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, Füze İdaresi ve Torpido Silah Araştırma Bürosu tarafından gerçekleştirilen Zam-2.0 torpido silah sisteminin test atışı, su altı saldırı silahlarında yapılan teknik iyileştirmelerin başarısını doğrulamak amacıyla düzenlendi.
Haberde, yeni silah sisteminin hedef tespit ve güdüm işlevlerinde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua
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