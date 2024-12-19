Kuzey Koreli Askerlerin Kaybı 100

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Güney Kore'de İktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Milletvekili Lee Seong-Kweun, Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) değerlendirmesine dayanarak, " Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen en az 100 Kuzey Koreli askerin öldürüldüğünü" öne sürdü.

Yonhap'ın haberine göre PPP Milletvekili Lee, "Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli" askerlere ilişkin NIS'ın parlamento istihbarat komitesini kapalı oturumda bilgilendirdiğini söyledi.

Lee, NIS'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen Kuzey Koreli askerlerin sayısının en az 100 olduğunu, yaralı sayısının ise 1000'e ulaştığını değerlendirdiğini aktardı.

Bu sayının içinde generallerin de olabileceği tahmininde bulunulduğunu ifade eden Lee, yüksek kayıpların, Kuzey Koreli askerlerin "cephenin ön saflarında kullanılmasına" bağlı olduğu yorumunun yapıldığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerlerin olduğuna dair göstergelerin bulunduğunu açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesine karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin yer aldığı belirtilen görüntüler paylaşmıştı.