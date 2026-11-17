ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a defalarca mektup göndermeye çalıştığı ancak Kuzey Kore tarafının bunu reddettiği iddia edildi.

MS Now'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Kuzey Kore ile görüşmelerin yeniden başlatılması için harekete geçti.

ABD'nin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) temsilcileri, Trump'ın görevindeki ilk aylarında ABD Başkanı'nın Kuzey Kore lideri Kim'e yazdığı mektubu göndermek istese de Kuzey Koreli diplomatlar bu talebi defaatle reddetti.

Kaynaklar, ABD'nin bu süreçte herhangi bir mektubu Kim'e iletmeyi başarıp başarmadığına dair detay paylaştı.

Trump, daha önceki başkanlığı döneminde 2018-2019 yıllarında Kim'e en az 27 mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Kim ve Trump, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Vietnam'da bir araya gelmiş ancak görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

İki lider son olarak Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede bir araya gelmişti.

Şu anda Asya turunda olan Trump, Kim ile görüşmek istediğini dile getirmişti.