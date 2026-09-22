Kuzey Kurdufan Umm Badr'da altın pazarına HDK saldırısında 5 sivil öldü, 27 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Kurdufan Umm Badr'da altın pazarına HDK saldırısında 5 sivil öldü, 27 yaralı

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Yerel komiteye göre HDK, Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletindeki Umm Badr kentinde altın pazarına saldırı düzenledi; saldırıda 5 sivil öldü, 27 kişi yaralandı. Komite, HDK'nin pazar ile Umm Badr el-Hilla arasında askeri üs kurduğunu ve pazarı yağmaladığını bildirdi.

HARTUM/ Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) altın pazarına düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Yerel sivil toplum kuruluşu Dar Hamar Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada, HDK'nin Kuzey Kurdufan'daki Umm Badr kentinde bulunan altın pazarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda aralarında bir kuyumcunun da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Komite, HDK'nin Umm Badr altın pazarı ile Umm Badr el-Hilla bölgesi arasında askeri araçları için üs kurduğunu belirtti.

Komite, daha önce yaptığı açıklamada da HDK'nin Umm Badr'daki altın pazarını ve buradaki iş yerlerini yağmaladığını bildirmişti.

HDK'den iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sudan ordusu son günlerde Kuzey ve Batı Kurdufan'da HDK'nin kontrolündeki bazı bölgelerde ilerleme kaydetti.

Ordu, 19 Eylül'de Kuzey Kurdufan'ın Sodari kentinin kuzeydoğusundaki stratejik El-Cemame bölgesinde kontrolü sağladığını, bir gün önce de eyalette 11 bölgeyi ele geçirdiğini duyurmuştu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuzey Kurdufan Umm Badr'da altın pazarına HDK saldırısında 5 sivil öldü, 27 yaralı - Son Dakika
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