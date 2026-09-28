Kuzey Kurdufan yönetimi, HDK'nin El-Ubeyd'de yüksekokulu hedef almasını kınadı

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaleti yönetimi, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi El-Ubeyd???????'deki sivil tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kuzey Kurdufan eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, HDK'nin El-Ubeyd'e yönelik İHA saldırıları ve kentteki sivil alanlar ile kamu tesislerini hedef alması kınandı.

El-Ubeyd'deki sivil tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, kentteki bir spor kompleksi, yüksekokul ve çeşitli sivil tesislerin hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar meydana geldiğine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, sivil, eğitim ve spor tesislerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ile insan hakları ve insani yardım kuruluşlarından saldırıları kınamaları, sivilleri korumaları ve ihlalleri belgeleyerek sorumluların hesap vermesini sağlamaları istendi.

HDK'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kuzey Kurdufan, Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaşın önemli cephelerinden biri.