Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Açıklandı

Kuzey Makedonya\'da Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Açıklandı

Kuzey Makedonya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda VMRO-DPMNE'nin lideri Hristijan Mickoski zafer ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, VMRO-DPMNE'nin adayı Gordana Siljanovska Davkova önde götürüyor. Ayrıca genel seçim sonuçları da açıklandı ve VMRO-DPMNE'nin öncülüğündeki ittifak 59 milletvekili çıkardı. Türk toplumunu en az 3 milletvekilinin temsil etmesi bekleniyor.

09.05.2024 01:59
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Kuzey Makedonya'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve genel seçimde oyların yüzde 90'ından fazlası sayılırken, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) lideri Hristijan Mickoski zafer ilan etti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre VMRO-DPMNE'nin öncülüğündeki ittifakın desteklediği Gordana Siljanovska Davkova cumhurbaşkanlığı yarışını yüzde 65,03 oy oranı ile önde götürüyor.

Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise oyların yüzde 29,30'unu aldı.

Mickoski, başkent Üsküp'te parti binasında düzenlediği basın toplantısında, bunun tarihi bir zafer olduğunu belirterek, "Başardık. Makedonya kazandı. Halkın tarihi zaferi." dedi.

Değerlere ve umuda dayalı bir geleceğe sahip yeni sayfa açtıklarını kaydeden Mickoski, tüm vatandaşlara teşekkür etti.

En kısa zamanda diğer muhalefet partileriyle "en iyi koalisyon ve hükümeti" kurmak için görüşmelere başlayacaklarını bildiren Mickoski, "En kısa sürede bu hükümeti kuracağımıza ve sürecin şeffaf olacağına eminim. Bu çifte zafer. 'Senin Makedonya'n' ittifakı ve VMRO-DPMNE ayağa kalktı ve cumhurbaşkanı elde etti, o da profesör Gordana Siljanovska Davkova." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından VMRO-DPMNE taraftarları parti binası önünde ve başkentteki Makedonya meydanında seçim zaferini kutladı.

Genel seçim

Öte yandan, genel seçime ilişkin Merkez Seçim Komisyonunun yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, VMRO-DPMNE'nin öncülüğündeki "Senin Makedonya'n" ittifakı 59 milletvekili, SDSM'nin öncülüğündeki "Avrupa'nın Geleceği için Koalisyon" ittifakı 19 milletvekili, ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki Demokratik Bütünleşme Birliği'nin (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi" 18 milletvekili, birkaç partinin oluşturduğu VLEN koalisyonu 13 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 6 milletvekili ve ZNAM Hareketi - "Bizim Makedonya'mız İçin" 5 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçlara göre 120 koltuklu Kuzey Makedonya Meclisinde ülkedeki Türk toplumunu en az 3 milletvekilinin temsil etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede, sandıklar yerel saatle 19.00'da kapandı. Genel seçimde ise 1 milyon 815 bin 350 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde katılım yüzde 47, genel seçimde katılım ise yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Gordana Siljanovska Davkova kimdir?

Ohri şehrinde 1953'te doğan ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olması beklenen Siljanovska Davkova, bir dönem devlet üniversitesinin hukuk fakültesinde anayasa hukuku ve siyasi sistem dersleri verdi.

1992-1994'te Meclis Anayasa Komisyonu üyeliği ve devlet bakanlığı yapan Siljanovska Davkova, BM Seçim Uzmanı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetim Uzmanlar Grubu Başkan Yardımcısı ve Venedik Komisyonu Üyesi görevlerinde bulundu.

Ülkede 2019 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan Siljanovska Davkova, ikinci turda seçimi kaybetmişti.

Siljanovska Davkova 2020'den beri Kuzey Makedonya Meclisinde milletvekili olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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