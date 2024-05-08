Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimler Yapıldı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimler Yapıldı

Kuzey Makedonya\'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimler Yapıldı

Kuzey Makedonya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve genel seçim için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Gordana Siljanovska Davkova yarıştı. Ayrıca, genel seçimde 1755 aday yarıştı. Bu, ülkenin bağımsızlığından bu yana 5'i erken olmak üzere 11'inci genel seçim oldu.

08.05.2024 09:19  Güncelleme: 09:22
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Kuzey Makedonya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve genel seçim için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladığı ülkede sandıklar saat 19.00'da kapanacak.

Seçmenler ülke genelinde 3 bin 480 merkezde oy kullanabilecek. Mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar, engelli ve hasta olanlar oylarını dün verdi.

İkinci turda iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifakın desteklediği Gordana Siljanovska Davkova yarışıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin 24 Nisan'daki ilk turunda, Siljanovska Davkova 363 bin 85 oy, Pendarovski ise 180 bin 499 oy alarak ikinci tura kalmıştı.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 7. kez düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, 5 yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı belirlenecek.

Genel seçimde 1755 aday yarışacak

Öte yandan, ülkede 11'inci genel seçimde 1 milyon 815 bin 350 kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçimi ile arasındaki 1033'lük fark, 2 haftalık süreçte 18 yaşını doldurmuş vatandaşlardan dolayı oluştu.

Seçimde 120 sandalyeli meclis için farklı siyasi ittifak ve partilerden toplam 1755 aday yarışıyor. Bunlardan 1002'si erkek, 753'ü kadın.

Bu, ülkenin bağımsızlığından bu yana 5'i erken olmak üzere 11'inci genel seçim oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimler Yapıldı - Son Dakika

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