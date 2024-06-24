Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski Başbakanlık Görevini Devraldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski Başbakanlık Görevini Devraldı

Kuzey Makedonya\'da Hristijan Mickoski Başbakanlık Görevini Devraldı

Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski, başbakanlık görevini Talat Caferi'den resmen devraldı. Mickoski'nin öncülüğündeki yeni kabine, mecliste yapılan güven oylamasında 77 'evet', 22 'hayır' oyu alarak göreve başladı. Mickoski, Kuzey Makedonya'nın 13'üncü başbakanı oldu.

24.06.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski, başbakanlık görevini Talat Caferi'den resmen devraldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, devir teslim töreninde Mickoski ve Caferi'nin kısa bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşmede Caferi'nin Mickoski'yi tebrik ettiği kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm vatandaşların yararına, başarılı ve verimli çalışmalar yapılmasını dilediği belirtildi.

Mecliste yapılan güven oylamasında, Mickoski'nin öncülüğündeki yeni kabineye 77 "evet", 22 "hayır" oyu almıştı.

İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE), VLEN Koalisyonu ve ZNAM Hareketi'nin oluşturduğu yeni hükümette başbakan ve 5 başbakan yardımcısı dahil 24 kişi yer alacak.

Kuzey Makedonya'nın yeni başbakanı Hristijan Mickoski kimdir?

Üsküp'te 1977 yılında doğan Mickoski, bir dönem devlet üniversitesinin makine mühendisliği bölümünde eğitim görevlisi olarak çalıştı.

Genel başkanlığını yaptığı VMRO-DPMNE'nin genel sekreterliğine 2017 yılında getirilen Mickoski, 2015-2017 yıllarında Kuzey Makedonya başbakanının enerji danışmanlığı görevini üstlendi.

2017 yılından bu yana VMRO-DPMNE Genel Başkanı olan Mickoski, Kuzey Makedonya'nın 13'üncü başbakanı oldu.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Makedonya, Kabine, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski Başbakanlık Görevini Devraldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:42:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski Başbakanlık Görevini Devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement