Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, İsrail'in yardım bekleyen Filistinli sivillere yönelik saldırısı nedeniyle dehşete kapıldıklarını belirtti.
Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de insani yardım kamyonlarının etrafında yiyecek bekleyen birçok masum insanın hayatına mal olan saldırı karşısında dehşete kapıldıklarını ifade etti.
Bu eylemin, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini teşkil ettiğini belirten Osmani, sivillerin korunması ve insani yardımın engellenmeden ulaştırılması çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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