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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 Bin 423 Sürücüye 13 Milyon 249 Bin 523 TL Para Cezası - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 Bin 423 Sürücüye 13 Milyon 249 Bin 523 TL Para Cezası

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2023 yılında hız sınırını aşan 10 bin 423 sürücüye toplamda 13 milyon 249 bin 523 TL para cezası uygulandığı belirtildi. Otoyolda otomobiller için saatte 140, minibüs ve otobüsler için saatte 100, kamyonetler için saatte 95, kamyonlar için ise saatte 90 kilometre hız sınırı bulunuyor. Hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşan sürücüler için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin 2023 yılında otoyolda toplamda 2 bin 639 saat hız denetimi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 10 Bin 423 Sürücüye 13 Milyon 249 Bin 523 TL Para Cezası
03.01.2024 - 10:48,
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2023'te hız sınırını ihlal eden 10 bin 423 sürücüye, 13 milyon 249 bin 523 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolda, otomobillere saatte 140, minibüs ve otobüslere saatte 100, kamyonetlere saatte 95 kilometre, kamyonlara saatte 90 kilometre hız sınırı uygulandığı belirtildi.

Bu hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşan sürücüler için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği anlatılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin, 2023'te otoyolda radarla 2 bin 639 saat hız denetimi faaliyeti gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, bu denetimler sırasında hız sınırı ihlali yapan 10 bin 423 araç sürücüsüne, 13 milyon 249 bin 523 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 Bin 423 Sürücüye 13 Milyon 249 Bin 523 TL Para Cezası - Son Dakika
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