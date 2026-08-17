Otoyol Gişelerinde Kazada 2 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerdeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Eyüpsultan mevkisinde ilerleyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Odayeri Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle gişelerde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.