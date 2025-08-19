Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza: Sürücü Sıkıştı

KUZEY Marmara Otoyolu'nun Çatalca gişeleri çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.