Kuzey Marmara Otoyolu'nda Polis Kazası - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Polis Kazası

04.07.2026 15:45
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Sakarya'da meydana gelen kazada 4 polis memuru yaralandı, sağlık durumu iyi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada görevli 4 polis memuru yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Yenikent mevkisinde polis memuru E.Ç. yönetimindeki ekip aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki polis memurları R.A, Ö.B. ve F.Y. yaralandı, bölgeye sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis memurlarının İstanbul Emniyetinde görevli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Yaşam, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Polis Kazası - Son Dakika

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