Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR hafif ticari araca çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR hafif ticari araca çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda TIR hafif ticari araca çarptı, 1\'i çocuk 6 kişi yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkiinde TIR'ın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen A.Y. yönetimindeki 80 LT 148 plakalı TIR, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle sürüklendi. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araç, incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR hafif ticari araca çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR hafif ticari araca çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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