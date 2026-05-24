Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Yangını - Son Dakika
24.05.2026 06:57
Çekmeköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, bariyerlere çarpıp yandı. Şoför hafif yaralı.

ÇEKMEKÖY, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. TIR şoförü hafif şekilde yaralanırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantısında TIR'da çıktı. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 ADU 290 plakalı TIR, bariyerlere çarparak yanmaya başladı. TIR şoförü ve yolcu son anda araçtan inerek kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Kurbanlık hayvanları indirdikten sonra dönüşe geçtiği sırada kaza yapan ve hafif şekilde yaralanan TIR şoförüne ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 07:08:27. #7.12#
