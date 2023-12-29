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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybedenler Giresun'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybedenler Giresun'da toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Erdoğan Mandal ve Kenan Cin'in cenazeleri, Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları ve bölge yetkilileri katıldı. Cenazeler, Hamzakıran Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yaşanan kazada hayatını kaybedenler Giresun\'da toprağa verildi
29.12.2023 - 13:51,
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada yaşamını yitiren Erdoğan Mandal ve Kenan Cin'in cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi.

Görele ilçesindeki cenaze töreninden İstanbul'a döndükleri otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mandal ve 46 yaşındaki Cin'in cenazeleri, yakınları tarafından ilçeye getirildi.

Yeşildere köyündeki Hamzakıran Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine Mandal ve Cin'in yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Refik Özsoy, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybedenler Giresun'da toprağa verildi - Son Dakika
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