Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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KUZEY MARMARA OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE ULAŞIM AKSADI

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde ulaşım aksadı. Sürücüler otoyolda araçları ile yavaş ilerlerken, ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR-Ardacan UZUN/KÖRFEZ(Kocaeli),