Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı; 2 ölü, 8 yaralı

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı Gişeler mevkisinde Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı Gişeler mevkisinde Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.