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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı kaza: 10 ölü, 54 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı kaza: 10 ölü, 54 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kaza bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 7 aracın karıştığı kaza: 10 ölü, 54 yaralı
28.12.2023 - 08:07,
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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