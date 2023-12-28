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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı
28.12.2023 - 10:07,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İstanbul istikametinde meydana gelen ve 3'ü otobüs olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini 59 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yerlikaya, "Yol açma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'ndan devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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