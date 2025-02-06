Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisinde 3 ayrı noktada meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Mecidiye mevkisinde, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda yaklaşık 100 metre arayla 3 ayrı yerde kontrolden çıkan araç sürücüleri kaza yaptı.
Arkadan gelen başka araçların da birbirlerine çarptığı zincirleme kazaya, 10 araç karıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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