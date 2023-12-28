 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderiliyor

Sakarya'da meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden Nihal Yıldız ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın cenazeleri Osmaniye'ye, Kenan Cin ve Erdoğan Mandal'ın cenazeleri ise Giresun'a gönderildi. Diğer cenazelerin ise morgda işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili olarak 3 savcı görevlendirilirken, gözaltındaki 6 sürücünün sorgusu devam ediyor ve 1 sürücü ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacak.

Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderiliyor
28.12.2023 - 14:58,
Abone Ol

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLİYOR

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden Nihal Yıldız ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın cenazeleri Osmaniye'ye, Kenan Cin ve Erdoğan Mandal'ın cenazeleri ise Giresun'a gönderildi. Diğer cenazelerin de morgda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Gözaltındaki 6 sürücünün sorgusu sürerken, 1 sürücünün de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Osmaniye, Giresun, Sakarya, Gözaltı, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderiliyor - Son Dakika


15:26
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otobüs şoförü muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otobüs şoförü muavini ezerek öldürdü
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:48
Borç meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bulamayan adam, onun taksi şoförü arkadaşını öldürdü Borç meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bulamayan adam, onun taksi şoförü arkadaşını öldürdü
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Son Dakika
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
13:57 Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 15:56:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement