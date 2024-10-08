Kuzey Sina'da Demiryolu Hizmeti Yeniden Başladı

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KUZEY SİNA, 8 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki 100 kilometrelik demiryolu hattı Pazartesi günü deneme faaliyetlerine başladı. Böylelikle yarım asrı aşkın bir süre sonra bölgeye yeniden tren hizmeti sağlanmış oldu.

Yenilenmiş istasyonların bulunduğu El-Ferdan-Bir el-Abd hattı, Sina Yarımadası'nın tümünde demiryolu bağlantılarının modernize edilip genişletilmesini amaçlayan büyük bir projenin ilk aşamasını teşkil ediyor. Mısır Ulaştırma ve Sanayi Bakanlığı, hattın yaklaşık 500 kilometre uzatılarak El-Ferdan'ın Taba'yla bağlantısının sağlanmasına yönelik planlarını duyurdu.

Demiryolu hizmetlerinin yeniden başlaması, uzun süredir marjinalleşme ve güvenlik sorunlarıyla mücadele eden bir bölge olan Sina'da kalkınmayı canlandırmaya yönelik hükümet stratejisinde hayati önem taşıyor.

Sina'daki tren hizmetleri, 1973 Arap- İsrail savaşının ardından bölgedeki çatışma ve askeri operasyonlar yüzünden büyük oranda askıya alınmıştı.

Mısır, ekonomik reform programı kapsamında ulaştırma altyapısını güncellemeye çalışıyor.