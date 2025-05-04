Kuzey Sinai\'da Antik Askeri Keşif

KUZEY SİNA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Kuzey Sina vilayetinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında Ptolemaios ve Roma dönemlerine tarihlenen askeri kale ve baraka kalıntıları keşfedildiğini duyurdu.

Bakanlıktan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre kalıntılar, antik çağda stratejik öneme sahip olan Tel Ebu Seyfi bölgesinde ortaya çıkarıldı. Mısır'da Ptolemaios Hanedanlığı MÖ 332 ile MÖ 30 yılları arasını kapsarken, Roma dönemi MS 395'e kadar sürmüştü.

Özellikle doğu sınırındaki askeri tahkimatların mimari özellik ve işlevleri hakkında yeni bilgiler sunan keşfin, bölgenin hem askeri hem de endüstriyel bir merkez olarak önemini ortaya çıkardığı ifade edildi.