Kuzey Veziristan'da TTP ile Çatışma: 6 Asker Şehit

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Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ilçesinde Pakistan Talibanı (TTP) militanlarıyla çıkan çatışmada 6 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'da dün gece TTP'ye karşı askeri operasyon başlatıldığı ifade edildi.

ISPR açıklamasında, operasyon kapsamında Kuzey Veziristan'ın Spinvam bölgesinde çıkan çatışmada 6 askerin hayatını kaybettiği, 6 TTP militanının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonu yöneten Yarbay Muhammed Ali Shoukat'ın da hayatını kaybeden askerler arasında olduğu ifade edildi.

Diğer yandan, Kuzey Veziristan'ın Charbag bölgesinde de operasyon sonucu 2 TTP militanının daha etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, ölenlerden birinin üst düzey TTP mensubu olduğu aktarıldı.

Ataullah ya da Mehran olarak bilinen söz konusu TTP mensubunun, Hayber Pahtunhva'da 22 Eylül'de diplomatları taşıyan konvoya düzenlenen saldırı başta olmak üzere birçok terör saldırısının faillerinden olduğu belirtilen açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgeyi Beluc halkının yönetmesini istiyor.