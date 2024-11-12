KUZKA Toplantısı Kastamonu'da Gerçekleşti

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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu toplantısı Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, turizm master planı il bilgilendirmesi yapılarak TR82 bölgesi tarımsal su kullanımı ve su ihtiyacı taslak raporu, ajansın 2025 yılı çalışma programı ve bütçesi ile karavan turizmi altyapısıyla ilgili güdümlü proje geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Vali Meftun Dallı, toplantının ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantıya KUZKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç katıldı.