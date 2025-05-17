Kuzu Kanalizasyondan Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçede bir kuzunun kanalizasyon borusuna sıkıştığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı borudan kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.
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