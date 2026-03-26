Kuzugöbeği Mantarında Toplama Sezonu Başladı - Son Dakika
Kuzugöbeği Mantarında Toplama Sezonu Başladı

Kuzugöbeği Mantarında Toplama Sezonu Başladı
26.03.2026 11:46
Kaş'ta kuzugöbeği mantarı toplama sezonu başladı; kilogram fiyatı 2-3 bin lira arasında değişiyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve yöre halkı arasında "dolaman" olarak bilinen kuzugöbeği mantarının toplama sezonu başladı.

Yağışların ardından özellikle ormanlık ve nemli alanlarda ortaya çıkan kuzugöbeği mantarı, bölge halkı için hem önemli bir gelir kaynağı hem de sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sabahın erken saatlerinde dağlık ve ormanlık alanlara giden vatandaşlar, doğada nadir bulunan bu mantarı toplamak için yoğun mesai harcıyor. Toplanan mantarlar, hem kişisel tüketimde değerlendiriliyor hem de pazarlarda satışa sunuluyor.

Büyük ekonomik değere sahip olan kuzugöbeği mantarının kilogram fiyatı, pazarda 2 bin ile 3 bin lira arasında değişiyor. Nadir bulunması ve tamamen doğal ortamda yetişmesi nedeniyle yüksek talep gören mantar, lüks gıda ürünleri arasında yer alıyor.

Kuzugöbeği mantarı toplama sezonunun kısa sürdüğü, özellikle yağışların ardından verimin arttığı belirtiliyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise doğadan mantar toplayanları zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzugöbeği Mantarında Toplama Sezonu Başladı - Son Dakika

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
SON DAKİKA: Kuzugöbeği Mantarında Toplama Sezonu Başladı - Son Dakika
