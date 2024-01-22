Kuzularını kurtarmak isterken köpek saldırısında ölümden dönen koyun, yavrularına kavuştu

Köpek saldırısında nefes borusu delinen koyun başarılı ameliyatla yavrularına kavuşturuldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kuzularını korumak isterken köpeğin saldırısına uğrayan ve nefes borusunun yırtılması sebebiyle ağır yaralanan koyun, başarılı ameliyatın ardından yeniden yavrularına kavuşturuldu.

Kastamonu'nun Çatalzeyin ilçesine bağlı İsmailköy'de köpek kulübesinin yanına giden 3 günlük kuzuları korumak isteyen anne koyun, köpeğin saldırısına uğradı. Koyunun sahibi veteriner kliniklerini arayarak yardım istedi. Nefes borusu ve yemek borusu hasar gören ve kafasında derin kesikler oluşan koyunun kurtarılmasının çok zor olduğunu söyleyen veteriner hekimler, kesilmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra koyun sahibi, İnebolu ilçesinde hizmet veren Veteriner Hekim Muhammed Cuduroğlu'nu aradı. Koyunun 3 günlük yavrularının olduğunu öğrenen Coduroğlu, koyunu hayata döndürebilmek için köye gitti. 3 saat süren ameliyatın ardından nefes borusu ve yemek borusu onarılan koyunun vücudundaki yaralar da tedavi edildi. Ölümden dönen koyun yaklaşık 15 gündür devam eden tedavisinin ardından iyileşerek kuzularına kavuştu.

"Koyunumuzun durumu gayet iyi"

Kuzuları görünce koyunu ameliyat etmeye karar verdiklerini söyleyen Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu", İhbar aldık. Çatalzeytin ilçesinde yavrularını korumak isterken köpeğin saldırısına uğrayan bir anne koyunun olduğunu söylediler. Daha sonra birkaç veteriner arkadaşa danışılmış, hayvanın kesilmesini uygun görmüşler. Bize fotoğrafları atıldığında aynı kanıdaydık. Bize bir kaç günlük kuzuları olduğu söylendiğinde biz de elimizden geleni yapalım istedik. Köye gidip ameliyatı gerçekleştirdik. Koyunumuzun durumu gayet iyi. Yavruları yaklaşık 20-25 günlük, çok güzel bir şekilde gelişiyorlar" dedi.

"Nefes borusu yırtıldığı için nefes alamıyordu"

Koyunun yavrularını korumak isterken köpeğin saldırısına uğradığını ifade eden Coduroğlu, "Köpek alanını korumak için yavruların üzerine yürüyor. Anne koyun da yavrularını korumak için köpeğin önüne atlıyor ve saldırıda boğasından yara alıyor. Nefes borusu yırtıldığı için nefes alamıyordu. Biz de tedavisini yaptık. Hem anne hem de yavrularının durumu gayet iyi" diye konuştu.