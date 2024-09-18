KVKK'dan 43 bin başvuru açıklaması - Son Dakika
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KVKK'dan 43 bin başvuru açıklaması

KVKK Başkanı Bilir, 43.665 başvurudan 42.033'ünü sonuçlandırdıklarını açıkladı.

18.09.2024 12:18
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu, faaliyete geçtiği günden bugüne 43 bin 665 ihbar, şikayet ve başvuru yapıldı. Kurum, 2024 Eylül itibarıyla bunlardan 42 bin 33'ünü sonuçlandırdı." dedi.

KVKK'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Bilişim Buluşmaları kapsamında düzenlenen Siber Dünya ve Kişisel Verilerin Korunması etkinliği, KVKK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilir, kişisel verilerin korunmasının, genel olarak bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlarca yetkisiz kullanımına karşı sahip oldukları bir hak olduğunu belirtti. Bilir, kişisel verilerin korunması hakkının teknolojinin kötüye kullanımından doğabilecek olumsuz etkilere karşı, bireyin korunmasını esas alan temel bir insan hakkı olduğunu ifade etti.

Bilir, yapay zeka başta olmak üzere güncel teknolojiler sayesinde kişisel verilerin daha fazla ve daha etkin işlenmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Kişisel verilerin korunması hakkı, teknoloji ve mahremiyet arasında düzenleyici ve dengeleyici bir mekanizmadır. Dolayısıyla bireyin mahremiyetine yönelik oluşabilecek risk ve tehditlere karşı önleyici bir rol üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

KVKK'ye 43 binden fazla başvuru yapıldı

KVKK Başkanı Bilir, konuşmasında, kurum tarafından 43 binden fazla ihbar, şikayet ve başvuru yapıldığını bildirdi.

Başvuruların büyük oranda sonuçlandırıldığını aktaran Bilir, şöyle devam etti:

"Kişisel Verileri Koruma Kurumu, faaliyete geçtiği günden bugüne 43 bin 665 ihbar, şikayet ve başvuru yapıldı. Kurum, 2024 Eylül itibarıyla bunlardan 42 bin 33'ünü sonuçlandırdı. Yapılan incelemeler sonucu 831 milyon 611 bin lira idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca gelen 1519 veri ihlal bildiriminden 345'i Kurumun resmi internet sayfasından ilan edildi. Bugüne kadar görev alanına giren konularda 1153 hukuki görüş veren KVKK, yurt dışına kişisel veri aktarımıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 10 taahhütnameyi de onayladı."

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılan değişikliklere değinen Bilir, yurt dışına kişisel veri aktarımında uygun güvencelere dayalı veri aktarım yöntemlerinden biri olan standart sözleşmelerle ilgili ise şu ana kadar KVKK'ye bildirimde bulunulan standart sözleşme sayısının 469 olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Faruk Bilir, Teknoloji, Politika, Güncel, Hukuk, KVKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel KVKK'dan 43 bin başvuru açıklaması - Son Dakika

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