KVKK'dan Çevrim İçi Platforma 250 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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KVKK'dan Çevrim İçi Platforma 250 Bin Lira Ceza

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KVKK, açık rıza şartıyla canlı maç yayını sunan platforma 250 bin lira ceza verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), canlı maç yayını hizmetinden yararlanılmasında ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla açık rıza vermeyi şart koşan çevrim içi yasal spor ve şans oyunları platformuna 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

KVKK'nin kararına göre, bir çevrim içi platformda üyeliği bulunan kişi, canlı maç yayını hizmetinden yararlanmak istediğinde ticari ileti izni için "açık rıza göstermeye" zorlandı. Platformun belirlediği diğer üyelik şartlarını yerine getirmesine rağmen ticari elektronik ileti onayı vermediği için hizmetten faydalanamadığını bildiren kişi, KVKK'ye şikayet başvurusunda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KVKK, canlı maç yayın hizmeti için açık rıza verilmesini şart koştuğu tespit edilen platforma 250 bin lira idari para cezası verdi.

Karardan

KVKK'nin kararında, açık rızanın temel unsurlarından birinin "özgür iradeyle verilmesi" olduğu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Uygulama nedeniyle, platformun, ilgili kanunda yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etme kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı aktarılan kararda, "Veri sorumlusunun söz konusu hizmetin sunulmasını, ticari nitelikli ileti göndermek suretiyle kişisel veri işlenmesi için açık rıza alınması şartına bağlaması uygulamasına son vererek sonucundan KVKK'ye bilgi verilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, KVKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel KVKK'dan Çevrim İçi Platforma 250 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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