KYB, IKBY hükümetinden çekileceğini ve meclis kararlarını tanımayacağını açıkladı

Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi Başkanı Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden çekilme kararı aldıklarını ve IKBY meclisinin alacağı kararları tanımayacaklarını açıkladı

Talabani, yaptığı açıklamalarda IKBY'de meclisin açılmasını eleştirerek, "Parlamento toplanmadı ama Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) içindeki bir azınlık, hükümet yönetiminin nasıl olması gerektiğini bilmediğini ortaya koydu. Bu durumu kabul etmeyeceğiz. Bu başarısız hükümetten çekileceğiz." ifadelerini kullandı.

Maaşların iyileştirilmesi için Bağdat'ta çaba gösterdiklerini savunan Talabani, IKBY'de kan dökülmesine izin vermeyeceklerine dair sözlerinin olduğunu söyledi.

Talabani, IKBY Meclisi'nin açılmasını ve KDP'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, şunları kaydetti:

"Biz, bu durumu kabul etmiyoruz ve meclisin alacağı kararları tanımayacağız. Bunun sonucunda ortaya çıkacak hiçbir hükümeti veya makamı tanımayacağız. Sizi de (KDP) tanımayacağız. Eğer onlar bir Kürdistan Bölgesi Başkanı atarsa, biz de bir Kürdistan Bölgesi Başkanı atayacağız. Eğer onlar bir başbakan atarsa, biz de bir başbakan atayacağız. Bu bölge, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ve onun mücadelesinin eseridir."

IKBY Meclisi, yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk defa toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmişti. KYB ve Yeni Nesil Hareketi ise meclis oturumunu boykot etmişti.