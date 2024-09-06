KYB Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Meclisi Eski Üyesi: KYB Tehlikeli Bir Kulvarda - Son Dakika
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KYB Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Meclisi Eski Üyesi: KYB Tehlikeli Bir Kulvarda

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Meclisi eski üyesi Mela Bahtiyar, KYB'nin diktatörlüğe doğru gittiğini ve tehlikeli bir kulvarda olduğunu belirtti. Bahtiyar, parti içindeki sorunları ve KYB'nin yönetimine ilişkin eleştirilerde bulundu.

06.09.2024 16:50
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Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Meclisi eski üyesi Mela Bahtiyar, Süleymaniye merkezli partinin diktatörlüğe doğru gittiğini ve tehlikeli bir kulvarda olduğunu belirterek, bunun silahlı güçlerle korunamayacağını söyledi.

KYB'nin etkili kanaat önderlerinden Mela Bahtiyar, Süleymaniye'de son dönemde yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, KYB'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

2019'daki 4. Kongrede de KYB'nin "hanedanlığa, diktatörlüğe, her türlü özgürlüğü boğmaya ve farklı görüş açılarını bastırmaya doğru gittiğini" belirten Bahtiyar, "(KYB kurucusu) Celal Talabani'nin kendisi bana borçludur. Çocukları tarihte yoktu ki borçlu olduklarını söyleyelim. Onlar hazıra konmuşlardır. Planlı bir şekilde yaptıkları darbeyle 5. kongrede KYB'ye el koydular." ifadelerini kullandı.

Bahtiyar, kentteki gümrük kaynaklarının ve gelirin nereye gittiğini kimsenin bilmediğini vurgulayarak, "(IKBY'de) yüz milyonlarca dolarlık gelir nereye gidiyor? Süleymaniye'de gelen paralar nereye harcanıyor? Buranın yüz milyonlarca doları nerede? Satılan petrol paraları nerede? Doymuyorlar." diye konuştu.

KYB'nin kıdemli üyesi, partinin yönetimine ilişkin şunları söyledi:

"Halk razı değil. Kulak asmıyorlar. İhlallerine ve utanç politikalarına devam ediyorlar. Bu büyük bir utançtır. Süleymaniye'den tankerlerle kaçak petrol satılıyor. Maliye Bakanlığı, Hükümet ve Bağdat bunların ne yaptığını bilmiyor. OPEC artık Süleymaniye'den kaçak satılan petrolün dünya piyasalarına etki ettiğini anlatıyor.

Bağdat Süleymaniye'deki Başmak Sınır Kapısı'na inceleme heyeti gönderiyor, çünkü ne olduğunun farkında. Süleymaniye'de binlerce dönümlük araziler işgal edilip satılıyor. O araziler kamuya iade edilmelidir. Bunun için mücadele edeceğiz."

KYB'nin yaptıkları Celal Talabani'nin kemiklerini sızlatıyor

Bahtiyar, KYB'nin anketlerde Yeni Nesil Hareketi'ni geçemediği, KDP ve diğer listelerin altında olduğu yorumunda bulunarak, "Yüzlerce kişi beni destekliyor ve durumun daha da kötüye gitmemesi için geniş bir cephe kurmak için mücadele edeceğiz. KYB'nin tehlikeli bir kulvarda olduğunu ve bunun silahlı güçlerle korunamayacağını anlatmıştım." dedi.

KYB'nin yaptıklarını Celal Talabani'nin kemiklerini sızlattığını söyleyen Bahtiyar, KYB lideri Bafel Talabani ve adamlarının Hanekin'deki evine ve Süleymaniye'deki Çavder Kurumuna el koyduklarını da dile getirdi.

Bahtiyar, "Artık sessiz kalmayacağım ve olacaklardan Bafel Talabani sorumludur. Önce kendisi sonra kardeşi (IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani) sorumludur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYB Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Meclisi Eski Üyesi: KYB Tehlikeli Bir Kulvarda - Son Dakika

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