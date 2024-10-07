KYK Kampüsüne İzinsiz Giren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

SİVAS'ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren M.Y. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, yurttaki kız arkadaşıyla konuşmak için kampüse girdiğini söylediği öğrenildi.
Kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde önceki akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı. Çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. M.Y., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen M.Y. kampüse neden girdiği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede yurtta kalan kız arkadaşıyla konuşabilmek amacıyla kampüse girdiğini söylediği öğrenildi.
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