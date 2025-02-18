Laçin'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

Güncel

Laçin'de kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi

ÇORUM - Çorum'un Laçin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Laçin ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde yoğun kar yağışı sonucunda meydana gelen olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerinde tüm okullar 18.02.2025 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.