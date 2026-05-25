Ladakh'ta Yeni Melez Tür Tehlikesi

25.05.2026 21:38
Himalaya kurdu ve sokak köpeği melezleşerek 'Khipshang' adını aldı, yerel ekosistem tehdit altında.

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde, bilim insanları endişe verici bir ekolojik değişim tespit etti. Sokak köpeği ile nesli tükenme tehlikesi altında olan Himalaya kurdu arasında meydana gelen melez bir tür, 'Khipshang' olarak adlandırılıyor. New Scientist'in haberine göre, bu melezleşme Himalaya kurdunu daha büyük tehlikeye sokuyor ve yerel toplulukların hayatta kalma mücadelesini tehdit ediyor. Bölgede yaklaşık 25 bin başıboş köpek ve birkaç yüz vahşi kurt bulunuyor. Himalaya kurdu (Canis himalayensis), genetik açıdan en saf köpekgil türü olarak kabul ediliyor ve 2020 yılında tanımlanmış.

Snow Leopard Conservancy India Trust direktörü Tsewang Namgail, melez türü 'Bir köpeğin cesaretine ve insanlara alışkınlığına, kurdun avlanma içgüdüsünü ekleyen bir kombinasyon' olarak tanımlıyor. Bu hayvanlar insanlardan korkmuyor ve evcil köpeklerden daha büyük, kurtlardan daha küçük yapıdalar. Açık kahverengi ve sarımsı kürkleriyle yaklaşık beş yıl önce görülmeye başlandılar. Melezler, çobanlar için ekonomik sorun haline geldi; başıboş köpek sürülerini kontrol ediyor ve avlanma yetenekleriyle yerel yırtıcıları geride bırakıyorlar.

Araştırmacılar, yaklaşık 80 melez bireyin 25 bin kilometrekarelik alanda dolaştığını tahmin ediyor. Çözüm, dini ve kültürel nedenlerle karmaşık: Budist inançlar köpeklerin kısırlaştırılmasına karşı çıkıyor ve ordu bu hayvanları erken uyarı sistemi olarak kullanıyor. Köpek ısırığı vakaları artarken, Leh bölge hastanesi her gün dört ila beş kişiye müdahale ediyor ve bu yıl en az dört insan hayatını kaybetti. Biyologlar, melezleşmenin Himalaya kurdunun genetik bütünlüğünü zayıflatmasından endişe ediyor.

