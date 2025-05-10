Ladik\'te Gıda Denetimi Yapıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde belediye ekiplerince gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Ladik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, işletmelerdeki ürünlerin son kullanım tarihleri ve etiket ile kasa satış fiyatları incelendi.

Denetimde bir işletmeye son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Ürünlere ise el konuldu.

Belediye Başkanı Adnan Topal zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız şekilde sürdüreceğini belirterek, "Vatandaşlarımız marketlerden alışveriş yaparken mutlaka son kullanma tarihlerini kontrol etsinler. Kasada aldıkları fişle ürünlerin raf fiyatlarını karşılaştırmalarını rica ediyorum." dedi.