Lagos'ta Bina Çöktü: 3 Ölü, 6 Yaralı

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Nijerya'nın Lagos şehrinde 2 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, Lagos'un Chevron Drive bölgesinde 2 katlı binanın çöktüğünü belirtti.

Göçük altında kalan aralarında 15 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, 6 kişinin de yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını kaydetti.

Oke-Osanyintolu, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Binanın çökme nedeninin araştırıldığını belirten Oke-Osanyintolu, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.