Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Akdeniz'de deniz ulaşımının ve kritik altyapının korunması ile terörle mücadele alanlarında bölge ülkelerine işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

AB'nin bölgeye yönelik yeni stratejisini oluşturan "Akdeniz Paktı" kapsamında oluşturduğu güvenlik ve savunma işbirliğinin parçası niteliğindeki AB-Akdeniz Barış ve Güvenlik Forumu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Açılış konuşmasını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas adına yapan Lahbib, kendisinin katılamayışı nedeniyle üzüntüsünü ilettiğini aktardı.

Lahbib, AB ile güney komşularının 30 yılı aşkın süredir ticaret, enerji ve göç konularını ele aldığını ancak güvenliğe odaklanan ayrı bir diyalog kanalı kurulmadığını belirterek forumun, güvenliği merkeze alan Akdeniz Paktı'nın uygulanmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların ve Babulmendeb Boğazı'ndaki tehditlerin Akdeniz'deki ticareti doğrudan etkilediğini söyleyen Lahbib, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen barışın sağlanamadığını ve ağır insani koşulların sürdüğünü kaydetti.

Lahbib, Batı Şeria'da yerleşim politikası ve yerleşimci şiddetinin devam ettiğini, Suriye'nin yeniden inşa için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Libya'daki bölünmüşlüğün giderilmesinin öncelik olmayı sürdürdüğünü belirten Lahbib, Lübnan'ın ise Hizbullah'ı silahsızlandırma ve egemenliğini koruma konusunda güçlüklerle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

İrini Operasyonu'nun görev süresi 2029'a kadar uzatıldı

Lahbib, uluslararası deniz ulaşım güzergahlarından geçiş ücreti alınmasına karşı 67 ülkenin taahhütte bulunduğunu, AB'nin Akdeniz'deki ortakları arasında bu taahhüde yalnızca Ürdün'ün katıldığını aktararak diğer ortaklara da katılım çağrısı yaptı.

AB'nin BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasına destek amacıyla 2020'de başlattığı İrini Operasyonu'nun görev süresinin 2029'a kadar uzatıldığını ve görev alanının genişletildiğini bildiren Lahbib, kritik deniz altyapısının korunması için Mısır, Libya, Lübnan ve Tunus'un deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik birimleriyle daha yakın çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

Lahbib, AB unsurlarının geçen hafta Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphelenilen bir petrol tankerine çıktığını ve tankerin sahte bayrakla seyrettiğini tespit ettiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın toprak kaybetmesine rağmen Suriye, Irak ve Libya'daki güvenlik boşluklarından yararlanmaya çalıştığını belirten Lahbib, bölge ülkelerine DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Küresel Terörle Mücadele Forumu ve BM bünyesinde işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

AB'nin Akdeniz Paktı

AB'nin güney Akdeniz'deki 10 ortağıyla ilişkilerini derinleştirmek amacıyla hazırladığı Akdeniz Paktı, Barselona Bildirisi'nin 30. yılına denk gelen 28 Kasım 2025'te Barselona'da başlatıldı.

Pakt, eğitim ve araştırma gibi alanlarda toplumlar arası bağların güçlendirilmesi, ekonomilerin sürdürülebilirliği ve entegrasyonu ile güvenlik, krizlere hazırlık ve göç yönetimi olmak üzere üç başlıkta işbirliği öngörüyor.

Brüksel'de ilk kez düzenlenen AB-Akdeniz Barış ve Güvenlik Forumu da Pakt'ın güvenlik ayağı kapsamında, deniz güvenliği ve terörle mücadele gibi konularda bölge ülkeleri arasında düzenli diyaloğun geliştirilmesini amaçlıyor.