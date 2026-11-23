Yemen'in güneybatısındaki Lahic kentinde bir yolcu minibüsü ile yük taşıyan tırları hedef alan hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı Lahic Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin bölgede bir yolcu minibüsü ile yük taşıyan tırları hedef aldıkları ifade edildi.

Lahic iline bağlı El-Makatire ilçesinde bir minibüsün Husiler tarafından İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Valilik, Birleşmiş Milletler ile uluslararası insan hakları örgütlerine Husilerin saldırılarına karşı sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Husilerden Suudi Arabistan'ın Taiz ve Lahic'e saldırı düzenlediği iddiası

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Taiz ve Lahic kentlerinde düzenlediği hava saldırılarıyla tırları ve yolcu minibüslerini hedef aldığını öne sürdü.

Seri, hava saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.