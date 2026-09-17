Lalapaşa Kaymakamı Çolak, jandarma ve emniyet birimlerini ziyaret etti

Lalapaşa Kaymakamı Çolak, jandarma ve emniyet birimlerini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin bilgi aldı. Çolak, görevli personelle bir araya gelerek huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti ve personele teşekkür etti.
Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Çolak, ziyaretlerinde ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Görevli personelle de bir araya gelen Çolak, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların önem taşıdığını belirtti.
Çolak, özveriyle görev yapan jandarma ve emniyet personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.
Kaynak: AA
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