Lancet raporu iklim kaynaklı riskleri vurgulayıp 2023'te 710 bin ölüme dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lancet raporu iklim kaynaklı riskleri vurgulayıp 2023'te 710 bin ölüme dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lancet'in 2026 Geri Sayım raporu, 2015 Paris Anlaşması'ndan bu yana ilerlemeye rağmen iklim kaynaklı sağlık risklerinin hızlandığını ve küresel sağlık acil durumu ilanı çağrısını içeriyor. Rapora göre 2023'te aşırı sıcaklarla ilişkilendirilen can kaybı yaklaşık 710 bine ulaştı.

İklim değişikliğinin yükselen sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık gibi çevresel tehditler nedeniyle sağlığı tehdit eden sonuçları son 10 yılda önemli ölçüde arttı.

Tıp dergisi The Lancet tarafından sağlık ve iklim değişikliğine yönelik "2026 Lancet Geri Sayım" raporu yayımlandı.

Raporda, 2015 Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana kaydedilen ilerlemelere rağmen iklim kaynaklı sağlık risklerinin hız kazandığı belirtildi.

İklim krizinin etkilerinin son 10 yılda küresel ölçekte tırmanışa geçtiği vurgulanan raporda, "küresel bir sağlık acil durumu" ilan edilmesi çağrısı yapıldı.

University College London öncülüğünde ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğinde 100'den fazla kurumdan 146 araştırmacının katılımıyla hazırlanan raporda, çarpıcı verilere yer verildi.

Raporda, 2016-2023 döneminde dünya genelinde aşırı sıcakların her yıl ortalama 540 binden fazla ölüme yol açtığı ve bu ölümlerin yüzde 68'inin doğrudan iklim değişikliği kaynaklı olduğu tahmin edildi.

Sadece 2023'te aşırı sıcaklarla ilişkilendirilen can kaybının yaklaşık 710 bine ulaştığı aktarılan raporda, bu ölümlerin yüzde 71'inden fazlasının iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklandığı ortaya konuldu.

Siyasi otoritelerin sağlığın korunmasına öncelik vermesi ve gerekli mali kaynakları sağlaması gerektiği ifade edilen raporda, sağlık koruma gereksinimleri ile buna fiilen ayrılan fonlar arasında büyük uçurum bulunduğu vurgulandı.

Ekonomik kayıp 1 trilyon doları aştı

Raporda, aşırı sıcakların yol açtığı iş gücü ve üretim kaybı nedeniyle 2025'te dünya genelinde 1 trilyon dolardan fazla potansiyel gelir kaybı yaşandığı hesaplandı.

2025'te yeryüzündeki karasal alanların yarısından fazlasının en az 1 ay boyunca şiddetli kuraklığa maruz kaldığı kaydedildi.

Fosil yakıtların hakimiyeti sürüyor

Küresel temiz enerji yatırımlarının 2025'te 2,1 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekilen raporda, bu olumlu gelişmeye rağmen fosil yakıtların küresel enerji arzının yüzde 80'inden fazlasını karşılamaya devam ettiği belirtildi.

Raporda araştırmacılar, uluslararası kurumlara ve hükümetlere, "iklim kaynaklı sağlık risklerine öncelik verilmesi, karbon emisyonlarının azaltılmasının hızlandırılması ve küresel işbirliğinin güçlendirilmesi" çağrısında bulundu.

Lancet Geri Sayım Yürütücü Direktörü Marina Romanello, bulguların net olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin sağlığa verdiği zararlar, dünyanın bunlara karşı geliştirdiği önlemlerden çok daha hızlı büyüyor, hatta birçok alanda ivme kazanıyor. Bu durum, kademeli bir kötüleşme değil, küresel bir sağlık acil durumu olarak kabul edilmesi gereken köklü bir değişimdir."

Söz konusu raporun, son aylarda DSÖ'ye iklim krizi nedeniyle bir "sağlık acil durumu" ilan etmesi yönündeki çağrıların artmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA
SağlıkGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 20:27:27. #7.12#
SON DAKİKA: Lancet raporu iklim kaynaklı riskleri vurgulayıp 2023'te 710 bin ölüme dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android