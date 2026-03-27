Lapid: Ordu Çöküşte, Güvenlik Felaketi Kapıda

27.03.2026 16:08
Yair Lapid, Netanyahu'yu ordunun çöküşü ve güvenlik tehlikesi hakkında uyardı. Hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "ülkeyi çok cepheli bir savaşa soktuğunu" ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "ordunun çökmek üzere olduğunu" söylediğini belirterek, "Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 yıldır başbakanlık dahil ülkenin en hassas noktalarında görev yaptığını ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in güvenlik kabinesinde yaptığı uyarılar kadar ağır bir ihtarı hatırlamadığını" vurguladı.

Zamir'in "İsrail ordusunun çökmek üzere olduğunu" söylediğine işaret eden Lapid, "Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Lapid, hükümete şu sözlerle tepki gösterdi:

"Genelkurmay Başkanı dün kabineye, artık yedek asker çağırmaya devam edecek imkanının kalmadığını rapor etti. Altıncı ve yedinci kez göreve çağrılan yedek askerleri var. Bu yedek askerler yıpranmış ve tükenmiş durumda, artık güvenlik ihtiyaçlarımıza yanıt veremiyorlar."

Genelkurmay Başkanı dün kabineye, muvazzaf güçlerin tam bir çöküş içinde olduğunu bildirdi. Ordunun görevleri için yeterli askeri yok. Hükümetin Ultra-Ortodoks (Haredi) kesimin askerden kaçmasını teşvik etmeye devam etmesi bir güvenlik tehlikesidir ve ordunun hazırlık seviyesine (kondisyonuna) vurulmuş ağır bir darbedir. Hükümet korkaklığı bırakmalı, askerlikten kaçan Haredilere giden tüm bütçeleri derhal durdurmalı, askeri polisi firarilerin üzerine göndermeli ve hiç tereddüt etmeden Haredileri askere almalıdır. "

Lapid, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemdeki saldırıları sonucu artan Filistinli can kayıplarına dikkati çekerek, hükümete şu çağrıda bulundu:

"Hükümet, Yahudi terörüyle her türlü imkanla savaşmalıdır. Yahudi teröristleri açıkça destekleyen (Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben Gvir'in elindeki yetkiler alınmalı ve tüm denetim kapasitesi devreye sokulmalıdır."

Hükümetin orduyu "stratejisiz, imkansız ve çok az askerle çok cepheli bir savaşa gönderdiğini" söyleyen Lapid, "Hükümet bu kez 'bilmiyordum' diyemeyecek. (Eyal Zamir) Bu, bizzat kendilerinin atadığı Genelkurmay Başkanıdır. Onu siyasi olarak damgalayıp suçu üzerine atamazlar. Dün geceden itibaren Başbakan Netanyahu, 'sorumlu değilim' diyemez." açıklamasını yaptı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün akşamki güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulunmuştu.

Zamir, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." demişti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:30:54. #7.12#
